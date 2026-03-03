Песков: МОК должен прояснить расхождение в подходах к России и к участникам конфликта на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление МОК по поводу ситуации на Ближнем Востоке.
Международный олимпийский комитет в ответ на вопрос о санкциях в отношении спортсменов из США и Израиля заявил, что «принцип нейтралитета будет маяком надежды для мира».
«Как смотрю на позицию? Смотрю как на правильную. И не понимаю, почему в отношении нас действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения», — приводит его слова «Матч ТВ».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанёс удары по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Ранее Мария Захарова высказалась о нежелании международного спортивного сообщества реагировать на события на Ближнем Востоке.