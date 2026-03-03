Быстров — о Соболеве: пешеходы не могут выиграть конкуренцию даже у слабых футболистов

«Равная игра: все бились, старались, играли. Сашка порадовал — наконец-то забил. Конкуренция с Дураном даёт свои плоды? Какая конкуренция? Пешеходы не могут выиграть её даже у слабых футболистов», — цитирует Быстрова СЭ.