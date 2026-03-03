Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Быстров — о Соболеве: пешеходы не могут выиграть конкуренцию даже у слабых футболистов

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил победу «Зенита» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России.

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил победу «Зенита» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России.

«Равная игра: все бились, старались, играли. Сашка порадовал — наконец-то забил. Конкуренция с Дураном даёт свои плоды? Какая конкуренция? Пешеходы не могут выиграть её даже у слабых футболистов», — цитирует Быстрова СЭ.

Встреча в Калининграде завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, команда Сергея Семака вышла в ½ финала Пути регионов Кубка России.

Единственный мяч забил Александр Соболев. Футболист вышел на поле на 75-й минуте, через четыре минуты он отметился голом.

Последний раз игрок поражал ворота соперника 27 сентября, когда «Зенит» разгромил «Оренбург» в матче десятого тура РПЛ. После этого он не забивал в течение 12 игр.

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев надел кепку с надписью «Чемпионы-2025» на матч «Балтики» с «Зенитом» в Кубке России.