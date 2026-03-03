Макрон подтвердил отправку авианосца в Средиземное море

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил решение перебросить авианосец «Шарль де Голль» вместе с сопровождающей ударной группой в акваторию Средиземного моря.
Макрон уточнил, что передислокация связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке и направлена на усиление присутствия Франции в регионе. Эти меры, по его мнению, позволят обеспечить защиту национальных интересов и безопасность союзников.
С заявлением Макрон выступил в специальном обращении, посвящённом эскалации напряжённости, подчеркнув готовность Парижа оперативно реагировать на развитие событий.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовности привлечь Военно-морские силы США для обеспечения безопасности судоходства в районе Ормузского пролива.