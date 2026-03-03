Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон подтвердил отправку авианосца в Средиземное море

Макрон подтвердил решение перебросить авианосец «Шарль де Голль» в акваторию Средиземного моря.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил решение перебросить авианосец «Шарль де Голль» вместе с сопровождающей ударной группой в акваторию Средиземного моря.

Макрон уточнил, что передислокация связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке и направлена на усиление присутствия Франции в регионе. Эти меры, по его мнению, позволят обеспечить защиту национальных интересов и безопасность союзников.

С заявлением Макрон выступил в специальном обращении, посвящённом эскалации напряжённости, подчеркнув готовность Парижа оперативно реагировать на развитие событий.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовности привлечь Военно-морские силы США для обеспечения безопасности судоходства в районе Ормузского пролива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше