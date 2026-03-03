Lebanon Files: выборы в парламент Ливана перенесут на два года

БЕЙРУТ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Ливана Джозеф Аун, председатель Палаты депутатов Набих Берри и премьер-министр Наваф Салам договорились о продлении срока полномочий однопалатного парламента на два года. Об этом сообщил новостной портал Lebanon Files.
По его информации, такое решение поддержали семь депутатских блоков, что обеспечит получение необходимых 65 из 128 голосов.
Выборы должны были состояться 10 мая, их перенос связывают с усиливающейся военной эскалацией на юге Ливана и американо-израильской военной операцией против Ирана.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше