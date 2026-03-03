Ричмонд
Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

Для перехвата угрозы задействовали системы противоракетной обороны.

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали еще один ракетный обстрел со стороны Ирана и начали перехват. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила запуск ракет из Ирана в направлении территории Государства Израиль», — говорится в заявлении.

«Системы противоракетной обороны задействованы для перехвата угрозы», — добавили в пресс-службе.

