ЦАХАЛ: ВВС Израиля сбросили на цели в Иране 4 тыс. боеприпасов с 28 февраля

В пресс-службе добавили, что ВВС Израиля «уничтожили около 300 иранских ракетных установок», отметив, что "это — результат более чем 1,6 тыс. вылетов и систематических круглосуточных действий по обнаружению и поражению пусковых установок и ракетных складов с целью сокращения обстрелов территории Израиля.