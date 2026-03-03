Ричмонд
ЦАХАЛ: ВВС Израиля сбросили на цели в Иране 4 тыс. боеприпасов с 28 февраля

В армейской пресс-службе добавили, что военные еврейского государства «уничтожили около 300 иранских ракетных установок».

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции «Рык льва» 28 февраля сбросила 4 тыс. боеприпасов на цели в Иране. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«С начала операции “Рык льва” ВВС Израиля сбросили 4 тыс. боеприпасов на территорию Ирана», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что ВВС Израиля «уничтожили около 300 иранских ракетных установок», отметив, что "это — результат более чем 1,6 тыс. вылетов и систематических круглосуточных действий по обнаружению и поражению пусковых установок и ракетных складов с целью сокращения обстрелов территории Израиля.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
