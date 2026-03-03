ЦАХАЛ: ВВС Израиля сбросили на цели в Иране 4 тыс. боеприпасов с 28 февраля

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции «Рык льва» 28 февраля сбросила 4 тыс. боеприпасов на цели в Иране. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«С начала операции “Рык льва” ВВС Израиля сбросили 4 тыс. боеприпасов на территорию Ирана», — говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что ВВС Израиля «уничтожили около 300 иранских ракетных установок», отметив, что "это — результат более чем 1,6 тыс. вылетов и систематических круглосуточных действий по обнаружению и поражению пусковых установок и ракетных складов с целью сокращения обстрелов территории Израиля.