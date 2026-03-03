Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Волгоградскую область

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА Вооружённых сил Украины пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам в Среднеахтубинском районе повреждены три частных дома, в Ворошиловском беспилотник упал в нежилой зоне, в Тракторозаводском атакована квартира в многоэтажке.
«Критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стёкла в соседних квартирах и близлежащих домах», — приводятся слова губернатора в Telegram-канале правительства региона.
Бочаров добавил, что службам и муниципалитетам поручили проверить возможные повреждения, устранить последствия, помочь пострадавшим и подготовить пункты временного размещения.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Брянскую область. В результате удара украинского беспилотника повреждён жилой дом в селе Понуровка.