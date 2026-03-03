Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Волгоградскую область

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА Вооружённых сил Украины пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА Вооружённых сил Украины пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам в Среднеахтубинском районе повреждены три частных дома, в Ворошиловском беспилотник упал в нежилой зоне, в Тракторозаводском атакована квартира в многоэтажке.

«Критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стёкла в соседних квартирах и близлежащих домах», — приводятся слова губернатора в Telegram-канале правительства региона.

Бочаров добавил, что службам и муниципалитетам поручили проверить возможные повреждения, устранить последствия, помочь пострадавшим и подготовить пункты временного размещения.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Брянскую область. В результате удара украинского беспилотника повреждён жилой дом в селе Понуровка.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше