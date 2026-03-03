Семак одержал 200-ю победу во главе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак одержал 200-ю победу во главе команды из Петербурга.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
3 марта «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России (1:0).
Отмечается что для достижения этого результата ему понадобилось 323 матча — 150 в чемпионате России, десять — в еврокубках, 36 — в национальном Кубке и ещё четыре — в Суперкубке страны.
Он лидирует по этому показателю среди тренеров «Зенита».
Ранее Семак прокомментировал победу над «Балтикой» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России.