Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОАЭ заявили, что не предоставляли территорию для атак по Ирану

СТАМБУЛ, 3 мар — РИА Новости. ОАЭ не предоставляли территорию для атак по Ирану, заявил в ночь на среду МИД арабской страны.

Источник: © РИА Новости

«ОАЭ подчеркивают, что не разрешали использовать территорию или свои территориальные воды или воздушное пространство для каких-либо атак по Ирану, придерживаясь своей политики добрососедства и деэскалации в соответствии с Уставом ООН», — говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД ОАЭ.

Государство при этом сохраняет право на самооборону, отметили в ведомстве.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше