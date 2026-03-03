Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Iran International: следующим верховным лидером Ирана выбран Моджтаба Хаменеи

Совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.

Совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.

Информация об этом появилась на сайте агентства Iran International.

«Ассамблея экспертов… избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером исламской республики», — говорится в статье.

1 марта иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

По всему Ирану тысячи людей вышли на улицы, чтобы оплакать смерть Хаменеи.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше