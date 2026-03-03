Iran International: следующим верховным лидером Ирана выбран Моджтаба Хаменеи

Совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.
Информация об этом появилась на сайте агентства Iran International.
«Ассамблея экспертов… избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером исламской республики», — говорится в статье.
1 марта иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
По всему Ирану тысячи людей вышли на улицы, чтобы оплакать смерть Хаменеи.
