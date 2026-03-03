Ричмонд
В Брюсселе пообещали защищать интересы ЕС после угроз США в адрес Испании

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что в Евросоюзе надеются, что Соединенные Штаты будут соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках торгового соглашения с сообществом.

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) заверила, что будет отстаивать интересы Евросоюза после того, как США пригрозили разорвать торговые отношения с Испанией. Об этом заявил представитель ЕК Олоф Гилл.

По его словам, Брюссель надеется на то, что США будут соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках торгового соглашения с сообществом. «Позиция ЕС не изменилась», — заявил он агентству Europa Press. Гилл отметил, что «комиссия всегда будет гарантировать полную защиту интересов Евросоюза».

Как ранее заявил американский президент Дональд Трамп, США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией после ее отказа повысить военные расходы до 5% ВВП. Он также указывал, что военные США будут использовать базы в Испании в операции против Ирана, невзирая на недовольство Мадрида.

Заявления главы американской администрации последовали после того, как Испания выразила несогласие с военной операцией Соединенных Штатов и Израиля в Иране. Мадрид также выступил против использования расположенных на территории королевства баз для этих целей.

После угроз США о разрыве торговых отношений источники в правительстве Испании обратили внимание на необходимость уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

