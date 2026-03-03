В Брюсселе пообещали защищать интересы ЕС после угроз США в адрес Испании

По его словам, Брюссель надеется на то, что США будут соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках торгового соглашения с сообществом. «Позиция ЕС не изменилась», — заявил он агентству Europa Press. Гилл отметил, что «комиссия всегда будет гарантировать полную защиту интересов Евросоюза».
Как ранее заявил американский президент Дональд Трамп, США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией после ее отказа повысить военные расходы до 5% ВВП. Он также указывал, что военные США будут использовать базы в Испании в операции против Ирана, невзирая на недовольство Мадрида.
Заявления главы американской администрации последовали после того, как Испания выразила несогласие с военной операцией Соединенных Штатов и Израиля в Иране. Мадрид также выступил против использования расположенных на территории королевства баз для этих целей.
После угроз США о разрыве торговых отношений источники в правительстве Испании обратили внимание на необходимость уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами.