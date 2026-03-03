В Брюсселе пообещали защищать интересы ЕС после угроз США в адрес Испании

По его словам, Брюссель надеется на то, что США будут соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках торгового соглашения с сообществом. «Позиция ЕС не изменилась», — заявил он агентству Europa Press. Гилл отметил, что «комиссия всегда будет гарантировать полную защиту интересов Евросоюза».