Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил, что Европа не примет соглашение по Украине без её участия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Европа не примет соглашение по Украине без её участия.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Европа не примет соглашение по Украине без её участия.

«Мы хотим прийти к решениям, но к таким решениям, которые включают европейцев. Мы не готовы принимать соглашение, которое будет заключено через наши головы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, учитывая настроения европейцев, они ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала европейцам «сидеть под столом» переговоров и «не вякать».

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше