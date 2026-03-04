«Матч Премьер» удалил из соцсетей фрагмент с эмоциональным празднованием гола Соболевым

Пресс-служба «Матч Премьер» удалила видео, на котором крупным планом показаны эмоции нападающего «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Балтики» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России.
На видео игрок повернулся в сторону скамейки запасных и начал эмоционально жестикулировать. В Telegram-канале телеканала есть видео гола Соболева, но без его эмоций после взятия ворот.
Встреча в Калининграде завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, команда Сергея Семака вышла в ½ финала Пути регионов Кубка России.
Единственный мяч забил Соболев. Футболист вышел на поле на 75-й минуте, через четыре минуты он отметился голом.
Последний раз игрок поражал ворота соперника 27 сентября, когда «Зенит» разгромил «Оренбург» в матче десятого тура РПЛ. После этого он не забивал в течение 12 игр.
Ранее Соболев связал с эмоциями свой жест в сторону главного тренера Сергея Семака.