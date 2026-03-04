Несколько сотен человек собрались у посольства США в Риме на акцию протеста

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Несколько сотен человек вышли с протестными лозунгами к зданию посольства США в центре итальянской столицы. Митинг сопровождался выступлениями, в которых осуждалась не только «империалистическая политика» США, но и действия правительства Италии, передает корреспондент ТАСС.
«Мы собрались здесь, чтобы создать реальную альтернативу, антиимпериалистический фронт, оппозицию на местах — в школах, университетах, на предприятиях, чтобы обличать это правительство, которое в очередной раз оправдывает массовые убийства», — сказал в мегафон один из выступающих.
В понедельник у посольства США прошла другая, менее многочисленная манифестация в поддержку Ирана. Ранее манифестанты собирались у посольства исламской республики для выражения поддержки Тегерану.
Выходят на итальянские площади и те, кто в иранской диаспоре выступают против законных властей Ирана и приветствуют убийство духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.