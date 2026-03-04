СМИ: выбран новый верховный лидер Ирана

Совет экспертов Ирана избрал следующим верховного лидера страны. Об этом пишет Iran International.
Им стал Моджтабу Хаменеи — сын Али Хаменеи.
86-летний верховный лидер Ирана погиб в результате массированного авиаудара (операция «Эпическая ярость» / «Рёв льва»), нанесенного ВВС США и Израиля по его резиденции в Тегеране.
Вместе с Хаменеи погибли несколько членов его семьи — дочь, зять, внук и невестка Позже в больнице скончалась его супруга.
Иранские государственные СМИ подтвердили гибель лидера утром 1 марта, объявив его «мучеником».
В стране объявлен 40-дневный траур и семь общенациональных выходных. Али Хаменеи похоронят в его родном городе — Мешхед.
