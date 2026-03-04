Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: выбран новый верховный лидер Ирана

Совет экспертов Ирана избрал следующим верховного лидера страны.

Совет экспертов Ирана избрал следующим верховного лидера страны. Об этом пишет Iran International.

Им стал Моджтабу Хаменеи — сын Али Хаменеи.

86-летний верховный лидер Ирана погиб в результате массированного авиаудара (операция «Эпическая ярость» / «Рёв льва»), нанесенного ВВС США и Израиля по его резиденции в Тегеране.

Вместе с Хаменеи погибли несколько членов его семьи — дочь, зять, внук и невестка Позже в больнице скончалась его супруга.

Иранские государственные СМИ подтвердили гибель лидера утром 1 марта, объявив его «мучеником».

В стране объявлен 40-дневный траур и семь общенациональных выходных. Али Хаменеи похоронят в его родном городе — Мешхед.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше