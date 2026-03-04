Ричмонд
Рубио заявил, что операция США против Ирана идёт с опережением графика

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США идут с опережением графика в своей операции против Ирана.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США идут с опережением графика в своей операции против Ирана.

«Всё идёт с опережением графика», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рубио, в ближайшее время США обрушат на Иран «значительно более масштабную и интенсивную волну ударов».

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп не исключил, что военная операция в отношении Ирана может продолжаться дольше нескольких недель.

Он также заявлял о готовности американцев вести войны «вечно», так как у Вашингтона «практически неограниченный» запас снарядов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше