На границе с Курской областью Армия России взяла под контроль сумскую Бобылевку. Это означает, что 80-я отдельная мотострелковая бригада группировки «Север» перешла государственную границу ещё на одном участке. Также по приграничью работали наши дроноводы и артиллеристы. В районах Писаревки, Кучеровки, Мирополья и села Хотень военные лётчики отработали по скоплению личного состава и технике ВСУ.