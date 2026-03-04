«Удары по промышленным объектам Ирана»: как развивается ближневосточный конфликт

Армия обороны Израиля нанесла удары по промышленным объектам Ирана, которые он использует в том числе для производства и хранения баллистических ракет, заявили в ЦАХАЛ. Атаке также подверглось здание офиса совета экспертов в иранском городе Кум. Кроме того, прошли похороны 168 человек, погибших в результате удара по школе в Иране. В ООН призвали расследовать это нападение.
Армия обороны Израиля завершила волну ударов по инфраструктуре в Тегеране и Исфахане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. ВВС проводили атаку, руководствуясь разведданными.
«В ходе атаки на всю территорию Ирана Армия обороны Израиля нанесла удары по промышленным объектам, используемым иранским режимом для производства оружия, в частности баллистических ракет, которые представляют собой угрозу существованию государства Израиль», — говорится в публикации.
В Исфахане ЦАХАЛ поразил различные цели, связанные с баллистическими ракетами: в частности, пусковые установки и места хранения, уточняется в сообщении.
Тем временем в районе озера Читгар и торгового центра Iran Mall на северо-западе Тегерана произошли взрывы, передаёт РИА Новости. Над городом также сбит беспилотник, сообщил иранский телеканал SNN.
Сегодня также атаке Израиля и США подверглось здание офиса совета экспертов в иранском городе Кум. Это произошло на следующий день после атаки на офис в Тегеране. Здания были эвакуированы заранее, пострадавших нет, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.
Кроме того, сегодня в Иране похоронили 168 человек, погибших в результате атаки Израиля и США 28 февраля, сообщил официальный портал иранского правительства. На улицы вышли тысячи человек, чтобы попрощаться со школьницами. Похоронную колонну сопровождали люди с траурными флагами.
В ООН призвали безотлагательно начать расследование этого удара по школе в Минабе. Сообщается, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк «глубоко потрясён» последствиями боевых действий для гражданского населения. Он призвал к «незамедлительному, беспристрастному и всестороннему расследованию» обстоятельств атаки в Минабе.
Иран считает неприемлемым использование территорий соседних стран для нанесения ударов, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни. По его словам, невозможно игнорировать то, что военные базы на территории других государств региона используются для атак на Иран.
При этом, согласно заявлению МИД Ирана, Тегеран атакует только военные цели США и Израиля. «Цели, которые выбирают наши вооружённые силы, — военные», — цитирует слова официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи РИА Новости.
За сегодняшний день в ОАЭ перехватили 11 баллистических ракет и 123 беспилотника, сообщили в Минобороны страны. Одна ракета упала на территорию ОАЭ, никто не пострадал.
В свою очередь, Бахрейн средствами ПВО уничтожил 73 ракеты и 91 БПЛА, выпущенные из Ирана, заявили бахрейнские силы обороны.
На фоне ближневосточного конфликта начались перебои в цепочке гуманитарных поставок. Сложности в осуществлении поставок через Ормузский пролив и по Красному морю увеличат издержки для большинства операций Всемирной продовольственной программы, зависящих от этих маршрутов, заявил региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) по Ближнему Востоку и Северной Африке Самер Абдель-Джабер.
В связи с этим ВПП рассматривает возможность реализовывать поставки при помощи других стран, например Турции, Египта, Иордании и Пакистана.