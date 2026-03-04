«Удары по промышленным объектам Ирана»: как развивается ближневосточный конфликт

Армия обороны Израиля нанесла удары по промышленным объектам Ирана, которые он использует в том числе для производства и хранения баллистических ракет, заявили в ЦАХАЛ. Атаке также подверглось здание офиса совета экспертов в иранском городе Кум. Кроме того, прошли похороны 168 человек, погибших в результате удара по школе в Иране. В ООН призвали расследовать это нападение.