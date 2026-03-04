Ричмонд
Власти ОАЭ запретили завозить в страну авиапассажиров

Глава «Белавиа»: власти ОАЭ запретили прибытие в страну авиапассажиров.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 4 мар — РИА Новости. Власти Объединенных Арабских Эмиратов после обострения ситуации на Ближнем Востоке запретили прибытие в страну авиапассажиров, сообщил генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

Ограничения на использование воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока были введены из-за ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

«Власти Эмиратов, если мы говорим о Дубае, власти Эмиратов запретили завозить туда пассажиров, поэтому рейсы в Дубай летят пустыми, обратно будут практически полными. Но понятно, что для авиакомпании это будет убыток», — сказал Чергинец в интервью телеканалу «Первый информационный».

Гендиректор заявил, что, несмотря на убыточность вывозных рейсов, белорусский национальный авиаперевозчик не требует со своих клиентов дополнительной платы.

Чергинец охарактеризовал ситуацию с воздушным сообщением в ближневосточном регионе как тяжелую. «Где-то что-то получается. Вот сегодня первый рейс, который довезет наших туристов, наших пассажиров, не только туристов, пассажиров, из Дубая в Минск. Надеюсь, завтра будет рейс, послезавтра… Я не могу сказать, что ситуация налаживается, нет. Но хотя бы чуть-чуть появляются какие-то отдушины», — сказал он.

По оценке гендиректора, к настоящему времени в Дубае находятся около тысячи ожидающих возвращения в Белоруссию пассажиров «Белавиа», в Омане — чуть менее 300 человек.

Во вторник «Белавиа» сообщила, что из Дубая в Минск с посадкой на дозаправку в казахстанском Актау вылетел вывозной борт, на котором находятся 189 пассажиров с авиабилетами на 28 февраля. Ожидается, что самолет приземлится в белорусской столице после двух часов ночи по минскому времени (совпадает с мск). В настоящее время на табло Национального аэропорта Минск указано, что прибытие рейса задерживается.

