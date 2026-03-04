Ричмонд
МИД: статьи западных СМИ об убитых в Донбассе детях вышли за нормы морали

В российском МИД заявили, что Запад, выпуская заказные статьи о том, что Россия якобы использует монументы погибшим детям для пропаганды, вышел далеко за пределы человеческой морали.

В частности, по информации ведомства, речь идёт о статье Financial Times, вышедшей под заголовком «Россия использует монументы для распространения дезинформации». В тексте говорится о якобы «пропагандистском характере» мемориального комплекса «Аллея ангелов» в Донецке.

«Сам факт того, что объектом подобных манипуляций становится место, где высечены имена убитых детей, уже выходит за пределы не только журналистики, но и элементарной человеческой морали… Там, где любой нормальный человек молча склонит голову, автор позволяет себе рассуждать о “пропагандистской пользе” от гибели детей и объявляет сохранение их памяти “актом пропаганды Кремля”, — подчеркнули в министерстве.

В МИД отмечают, что подобные тексты публикуются именно с целью оправдания убийств мирных жителей и детей Донбасса, за которыми и стоит как раз киевский режим.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что Запад намеренно не замечает данные о погибших детях при атаке на Иран.

В декабре Захарова назвала фейком статью Bloomberg о цели России изменить план по Украине.

