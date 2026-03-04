МИД: статьи западных СМИ об убитых в Донбассе детях вышли за нормы морали

«Сам факт того, что объектом подобных манипуляций становится место, где высечены имена убитых детей, уже выходит за пределы не только журналистики, но и элементарной человеческой морали… Там, где любой нормальный человек молча склонит голову, автор позволяет себе рассуждать о “пропагандистской пользе” от гибели детей и объявляет сохранение их памяти “актом пропаганды Кремля”, — подчеркнули в министерстве.