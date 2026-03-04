Мерц: Трамп заявил, что сохранит военное присутствие США в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что во время визита в Вашингтон получил от президента США Дональда Трампа подтверждение намерения сохранить американское военное присутствие на территории ФРГ. По словам Мерца, это заверение прозвучало вновь и стало позитивным сигналом для Берлина.