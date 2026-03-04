Мерц: Трамп заявил, что сохранит военное присутствие США в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что во время визита в Вашингтон получил от президента США Дональда Трампа подтверждение намерения сохранить американское военное присутствие на территории ФРГ. По словам Мерца, это заверение прозвучало вновь и стало позитивным сигналом для Берлина.
Канцлер подчеркнул, что воспринимает такую позицию Вашингтона как ожидаемую и благоприятную для двусторонних отношений. Он отметил важность сохранения тесного сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.
В настоящее время в Германии дислоцированы около 35 тысяч американских военнослужащих.
Ранее Трамп во время встречи с Мерцем заявил, что Соединённым Штатам следует «сильно ударить» Германию.