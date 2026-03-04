Ричмонд
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, сообщила ЦАХАЛ

ЦАХАЛ зафиксировала новый пуск ракет из Ирана, ПВО ведут их перехват.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

