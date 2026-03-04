В ОАЭ отвергли использование своей территории для атаки на Иран

Министерство иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов подтвердило, что страна не допускала использование своей территории или воздушного пространства для ударов по Ирану, несмотря на обострение ситуации в регионе. Эмираты подверглись более тысячи нападений со стороны Тегерана, но сохраняют курс на мир и деэскалацию.