В ОАЭ отвергли использование своей территории для атаки на Иран

Министерство иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов подтвердило, что страна не допускала использование своей территории или воздушного пространства для ударов по Ирану, несмотря на обострение ситуации в регионе. Эмираты подверглись более тысячи нападений со стороны Тегерана, но сохраняют курс на мир и деэскалацию.

Источник: Life.ru

В МИД подчеркнули, что ОАЭ остаются привержены политике добрососедства и ищут пути снижения напряжённости на Ближнем Востоке. Страна не изменила свою позицию даже в условиях постоянных угроз.

Ранее Life.ru писал, что парализованный аэропорт Дубая теряет для экономики эмирата около миллиона долларов в минуту. Основные убытки несёт авиакомпания Emirates и смежные отрасли — гостиницы, транспорт и торговля. Международный хаб связывает более 260 городов, а его простой создаёт серьёзные проблемы для всей глобальной логистики.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
