В ОАЭ отвергли использование своей территории для атаки на Иран

В МИД подчеркнули, что ОАЭ остаются привержены политике добрососедства и ищут пути снижения напряжённости на Ближнем Востоке. Страна не изменила свою позицию даже в условиях постоянных угроз.
Ранее Life.ru писал, что парализованный аэропорт Дубая теряет для экономики эмирата около миллиона долларов в минуту. Основные убытки несёт авиакомпания Emirates и смежные отрасли — гостиницы, транспорт и торговля. Международный хаб связывает более 260 городов, а его простой создаёт серьёзные проблемы для всей глобальной логистики.
