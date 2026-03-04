Ричмонд
«Прочувствовать богатство и красоту русского искусства»: в Таиланде открылась первая выставка проекта «Кино|Театр»

В рамках Фестиваля российского кино в Таиланде на Пхукете состоялось открытие первой выставки международного проекта «Кино|Театр». Совместная инициатива Театрального музея имени А. А. Бахрушина и «Роскино» посвящена преемственности поколений в семьях выдающихся русских артистов. На выставке представлены фотографии Владимира Высоцкого, Олега Табакова, Сергея Безрукова, Романа Мадянова и других известных советских и российских актёров.

В рамках Фестиваля российского кино и «Русских сезонов» в Таиланде открылась выставка «Россия — земля талантов». Это первое мероприятие совместного проекта Бахрушинского музея и «Роскино» под названием «Кино|Театр». В церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор Театрального музея имени А. А. Бахрушина Кристина Трубинова, генеральный директор «Роскино» Эльза Антонова и генеральный консул Российской Федерации на Пхукете Егор Иванов.

«Сегодня мы представили первую выставку Бахрушинского музея в Королевстве Таиланд, которая также положила начало масштабного проекта “Кино|Театр”. География нашей и так обширной международной деятельности стала ещё больше. Недавно заключённое соглашение с “Роскино” стало логичным этапом в этом направлении. В совместных планах на ближайшее время — более пяти новых выставочных проектов за рубежом», — подчеркнула Кристина Трубинова.

Мероприятия пройдут в разных странах. Иностранные зрители смогут больше узнать о выдающихся деятелях искусства из России и СССР — как о представителях прошлых эпох, так и наших современниках.

Выставка «Россия — земля талантов» посвящена преемственности поколений в исполнительских искусствах: на театральной сцене и киноэкране. Экспозиция составлена из фотографий выдающихся советских и российских артистов.

Центральной фигурой стал поэт, певец, актёр театра и кино Владимир Высоцкий. Публике представлены его фотографии в образе Гамлета из одноимённого спектакля Юрия Любимова в Театре на Таганке (1971), кадры со сценами из других знаковых постановок, театральные афиши. Одновременно на кинофестивале демонстрируется фильм сына актёра — Никиты Высоцкого «Август».

«Роскино» и Бахрушинский театральный музей начинают реализацию нового международного проекта по продвижению российской культуры на международной арене. Сочетание традиций театрального и кинематографического наследия позволит нам создать уникальную площадку, где зарубежная аудитория сможет глубже прочувствовать богатство и красоту русского искусства", — отметил Эльза Антонова.

В числе других персоналий выставки «Россия — земля талантов» — артисты Олег Табаков, Роман Мадянов, Сергей Безруков, Александр Устюгов.

Выставка «Россия — земля талантов»; генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

© Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея.

Выставка «Россия — земля талантов» проводится при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры Таиланда.

В рамках международного проекта «Кино|Театр» кинопоказы будут сочетаться с выставками уникальных материалов из собраний Бахрушинского музея и других учреждений культуры Москвы, а также Санкт-Петербурга.