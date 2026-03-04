«Прочувствовать богатство и красоту русского искусства»: в Таиланде открылась первая выставка проекта «Кино|Театр»

«Сегодня мы представили первую выставку Бахрушинского музея в Королевстве Таиланд, которая также положила начало масштабного проекта “Кино|Театр”. География нашей и так обширной международной деятельности стала ещё больше. Недавно заключённое соглашение с “Роскино” стало логичным этапом в этом направлении. В совместных планах на ближайшее время — более пяти новых выставочных проектов за рубежом», — подчеркнула Кристина Трубинова.