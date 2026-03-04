Ричмонд
В Израиле заявили о новом обстреле из Ирана и начале перехвата ракет

Израильские военные вновь зафиксировали ракетный обстрел со стороны Ирана и начали перехват угроз.

Израильские военные вновь зафиксировали ракетный обстрел со стороны Ирана и начали перехват угроз.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Израиля. Системы ПВО работают для перехвата угрозы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Израиль выпустил 4 тыс. боеприпасов по Ирану с начала операции.

