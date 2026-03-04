Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, заявил Мирошник

«В данном случае Зеленский будет цепляться за любую возможность — торговаться по поводу любого пункта мирного урегулирования и пытаться преподносить его как некую уступку в обмен на дополнительные преференции, которые он пытается выторговать с противоположной стороны», — добавил посол.