Al Jazeera: в столице Иордании Аммане действует воздушная тревога

Сирены также работают в городе Акаба на берегу Красного моря.

РАБАТ, 4 марта. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги раздаются в столице Иордании Аммане и еще нескольких крупных населенных пунктах королевства. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его информации, в Аммане воздушная тревога объявлена второй раз за последние менее чем полчаса. Сигналы тревоги также включены в городе-порте Акаба, расположенном на берегу Красного моря, еще нескольких крупных городах Иордании.

