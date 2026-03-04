Al Jazeera: в столице Иордании Аммане действует воздушная тревога

РАБАТ, 4 марта. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги раздаются в столице Иордании Аммане и еще нескольких крупных населенных пунктах королевства. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
По его информации, в Аммане воздушная тревога объявлена второй раз за последние менее чем полчаса. Сигналы тревоги также включены в городе-порте Акаба, расположенном на берегу Красного моря, еще нескольких крупных городах Иордании.
