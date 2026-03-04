Роспотребнадзор фиксирует первые обращения из-за укусов клещей

В медицинские организации России начали поступать первые обращения из-за присасывания клещей, сообщил Роспотребнадзор.
В ведомстве отметили, что в связи с прогнозируемым таянием снега, способствующим перемещению мелких млекопитающих в населённые пункты и жилые объекты, а также началом сезона активности клещей, даны рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга.
Президент Российской кинологический федерации Владимир Голубев ранее рассказал в беседе с RT, как выбирать средство против клещей для собаки.
Невролог Екатерина Демьяновская между тем рассказала, что после укуса клеща действовать нужно быстро, поскольку вирус клещевого энцефалита попадает в кровь практически сразу.