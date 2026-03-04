Путин проведёт совещание по вопросам обновления общественного транспорта

Российский лидер Владимир Путин 4 марта примет участие в заседании с членами правительства. Он проведет совещание по вопросам обновления общественного транспорта в регионах страны. Мероприятие проведут в формате видео-конференции. Так заявили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что Владимир Путин поучаствует в открытии ряда образовательных учреждений. Новые организации построены в нескольких регионах.
Кроме того, на собрании с докладами выступят вице-премьер России Марат Хуснуллин и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Будет рассмотрена, в том числе, текущая повестка.
Президент России также поручил главе казначейства Роману Артюхину изменить систему ценообразования Министерства обороны. Он призвал уйти от лимитных цен. Полностью отказаться от них не удается, однако важно уделить этому вопросу внимание, уточнил Владимир Путин.