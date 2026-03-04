Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном в оборонительных целях на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванные сирийские и ливанские источники в службах безопасности.
Неназванный чиновник сирийских служб безопасности в беседе с агентством заявил, что Дамаск не планирует военных действий против какой-либо соседней страны, но Сирия готова противостоять любой угрозе безопасности «для себя или своих партнёров».
«Сирия укрепила свою границу с Ливаном ракетными подразделениями и тысячами военнослужащих, на фоне распространения конфликта в регионе, в том числе между Израилем и движением “Хезболлах”… Высокопоставленный чиновник ливанских служб безопасности заявил, что сирийские власти сообщили Бейруту, что размещение Сирией ракетных установок вдоль гор, образующих восточную границу Ливана с Сирией, является оборонительной мерой против любых действий или атак, которые “Хезболлах” может предпринять против Сирии», — говорится в сообщении.
Как рассказали агентству сирийские источники, укрепление, направленное на предотвращение контрабанды оружия и наркотиков и проникновения в Сирию боевиков «Хезболлах», началось в феврале, но в последние дни ускорилось. По словам источника, в число подкреплений входят пехотные подразделения, бронетехника и ракетные установки малой дальности.
Сирийское государственное агентство SANA 1 марта передавало, что Дамаск и Бейрут согласовали необходимость усиления координации между двумя странами в области безопасности на фоне обострения ситуации в регионе.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.