Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ

«Сирия укрепила свою границу с Ливаном ракетными подразделениями и тысячами военнослужащих, на фоне распространения конфликта в регионе, в том числе между Израилем и движением “Хезболлах”… Высокопоставленный чиновник ливанских служб безопасности заявил, что сирийские власти сообщили Бейруту, что размещение Сирией ракетных установок вдоль гор, образующих восточную границу Ливана с Сирией, является оборонительной мерой против любых действий или атак, которые “Хезболлах” может предпринять против Сирии», — говорится в сообщении.