«Зенит» показал разговор Соболева с Семаком после эмоционального жеста игрока в матче с «Балтикой»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, на котором запечатлён разговор главного тренера команды Сергея Семака и форварда команды Александра Соболева.

«Самые важные слова после матча», — говорится в посте. В самом видео Семак и Соболев стоят приобнявшись.

Пост был опубликовал на фоне эмоционального жеста Соболева после того, как он забил гол в игре ¼ финала Пути регионов Кубка России с «Балтикой».

На 75-й минуте Соболев вышел на замену, а уже на 79-й минуте забил гол. После этого он развернулся и показал жест в сторону скамейки «Зенита». В этот момент он прокричал: «Я на поле должен быть».

Позднее видео этого момента было удалено из соцсетей «Матч ТВ».

Ранее Соболев связал с эмоциями свой жест в сторону главного тренера Сергея Семака.