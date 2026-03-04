Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран не прекращал производство баллистических ракет, заявил генерал КСИР

Генерал Каргар: Иран не прекращал производство баллистических ракет.

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Иран не прекращал производство баллистических ракет, исламская республика не опасается истощения запасов военной техники, считает генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), глава фонда сохранения памятников священной обороны Бахман Каргар.

«Мы одновременно с запусками ракет продолжаем их производство, и нас не тревожат вопрос о запасах нашей военной техники», — сказал Каргар, его слова приводит иранское агентство Mehr.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше