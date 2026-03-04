Иран не прекращал производство баллистических ракет, заявил генерал КСИР

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Иран не прекращал производство баллистических ракет, исламская республика не опасается истощения запасов военной техники, считает генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), глава фонда сохранения памятников священной обороны Бахман Каргар.
«Мы одновременно с запусками ракет продолжаем их производство, и нас не тревожат вопрос о запасах нашей военной техники», — сказал Каргар, его слова приводит иранское агентство Mehr.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.