Мерц не уверен в смене власти в Тегеране вследствие ударов по Ирану

«Мы еще не знаем, сработает ли план [США], приведут ли военные удары извне к политическим изменениям внутри», — сказал он журналистам во время визита в Вашингтон. «Этот план не лишен рисков и с его последствиями придется столкнуться и нам», — добавил Мерц. «Поэтому во время моего разговора с [президентом США] Дональдом Трампом я сказал, что есть ряд вопросов», — сообщил глава правительства ФРГ.