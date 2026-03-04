Ричмонд
Мерц не уверен в смене власти в Тегеране вследствие ударов по Ирану

Канцлер Германии призвал разработать стратегию будущего Ирана и региона, «в котором все соседи без исключений признают право Израиля на существование и безопасность».

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц не уверен, что военные удары по Ирану приведут к политическим изменениям в стране.

«Мы еще не знаем, сработает ли план [США], приведут ли военные удары извне к политическим изменениям внутри», — сказал он журналистам во время визита в Вашингтон. «Этот план не лишен рисков и с его последствиями придется столкнуться и нам», — добавил Мерц. «Поэтому во время моего разговора с [президентом США] Дональдом Трампом я сказал, что есть ряд вопросов», — сообщил глава правительства ФРГ.

«Мы должны также подумать о дне, который наступит потом», — отметил канцлер, призвав разработать стратегию будущего Ирана и региона, «в котором все соседи без исключений признают право Израиля на существование и безопасность».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

