Семак угадал с заменой: «Зенит» вырвал победу у «Балтики» в Пути регионов Кубка России благодаря голу Соболева

«Зенит» в гостях взял верх над «Балтикой» и пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России. На протяжении большей части матча калининградцы владели территориальным преимуществом, однако нечасто угрожали воротам Евгения Латышонка. У петербуржцев же в отсутствии ряда лидеров в атаке почти ничего не получалось. Однако вышедший на замену Александр Соболев незадолго до финального свистка помог гостям вырвать победу. Он начал многоходовую комбинацию скидкой головой, а потом завершил ударом ногой в касание, после чего жестом показал тренерскому штабу, что его место на поле, а не на скамейке.