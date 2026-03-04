Семак угадал с заменой: «Зенит» вырвал победу у «Балтики» в Пути регионов Кубка России благодаря голу Соболева

«Зенит» в гостях взял верх над «Балтикой» и пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России. На протяжении большей части матча калининградцы владели территориальным преимуществом, однако нечасто угрожали воротам Евгения Латышонка. У петербуржцев же в отсутствии ряда лидеров в атаке почти ничего не получалось. Однако вышедший на замену Александр Соболев незадолго до финального свистка помог гостям вырвать победу. Он начал многоходовую комбинацию скидкой головой, а потом завершил ударом ногой в касание, после чего жестом показал тренерскому штабу, что его место на поле, а не на скамейке.
Противостояние «Балтики» и «Зенита» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России привлекало особенный интерес. Во многом это было связано с тем, что командам предстояло провести второй матч за пять дней. Причём предыдущий, в рамках РПЛ, оказался омрачён судейским скандалом. Алексей Сухой вместе с помощниками на VAR отменили гол Кевина Андраде из-за довольно спорного офсайда. А в концовке петербуржцы вырвали победу благодаря удару Луиса Энрике и рикошету от всё того же Андраде. После этого «моряки» даже обратились с жалобой в ЭСК РФС.
Теперь у калининградцев появилась отличная возможность взять реванш, пока эмоции не остыли. Повышал их шансы на успех тот факт, что они принимали маститых соперников на переполненной до отказа «Ростех Арене». В сентябре подопечные Сергея Семака уже потеряли здесь очки в чемпионате страны, когда разошлись с хозяевами миром.
Вдобавок у них после вылета из Пути РПЛ не осталось права на ошибку, поскольку обладатель путёвки в следующий раунд определялся по итогам одной встречи. Потому вызывало любопытство, насколько сильную ротацию проведут тренеры.
Семак фактически выпустил полурезервный состав. Свой шанс получили Евгений Латышонок, Нуралы Алип, Роман Вега, Андрей Мостовой и даже 17-летний Даниил Кондаков. Из лидеров наставник бросил в бой Нино, Вильмара Барриоса, Энрике и Педро. С первых минут появился на поле и новичок Джон Дуран. Талалаев тоже предпочёл поберечь некоторых ключевых исполнителей: Максима Бориско, Мингияна Бевеева, Максима Петрова, Николая Титкова и Брайана Хиля.
Ротация скорее ударила по гостям. В первом тайме именно футболисты «Балтики» владели инициативой. Они включили фирменный высокий прессинг и не позволяли петербуржцам начинать собственные атаки.
А сами активно давили преимущественно через левый фланг. Там очень активен был перебравшийся зимой из ЦСКА Михаил Рядно. Защитник и в Северной столице на прошлой неделе смотрелся здорово. И в Калининграде не сбавил к себе требований: успевал как отрабатывать в разрушении, так и подключаться на чужую половину.
В эту же зону пытался врываться быстрый Тентон Йенне, с которым пришлось помучиться Ванье Дркушичу. А вот молодой Кирилл Степанов на острие оказался не так заметен. Наиболее же опасный момент в дебюте упустил Ираклий Манелов. После его выстрела из-за пределов штрафной мяч пролетел мимо дальнего угла.
У подопечных Семака до перерыва не получалось ничего. Энрике, Дуран и Педро ничего не могли показать на тяжёлом газоне. Растворился на левом краю и Мостовой. Кондаков же напоминал о себе только когда исполнял угловые. Серьёзно сбивала настрой гостей и предельно грубая игра оппонентов. Те не стеснялись нарушать правила, чтобы сорвать чужие быстрые атаки. Эта тактика полностью работала. Даже техничный Энрике не мог продемонстрировать своё мастерство.
Запомнился лишь неожиданный удар абсолютно инертного Дурана ножницами в ближний угол с близкого расстояния. Однако Михаил Кукушкин справился с угрозой. Хотя залети снаряд в сетку, болельщики стали бы свидетелями гола-шедевра.
Семак был явно недоволен происходящим и сразу после перерыва выпустил Вендела вместо Педро. Однако это не помогло. «Моряки» продолжали высоко прессинговать и не позволяли соперникам даже переходить середину поля. Единственное, не хватало конкретики в завершающей стадии. Да и в штрафную проникать удавалось нечасто. Потому все удары шли с дальней дистанции и не таили в себе угрозы для Латышонка.
Талалаев явно желал взять верх в основное время. По истечении часа он бросил в бой Ивана Беликова, Владислава Поспелова и Хиля, а чуть позже — Бевеева и Петрова. Это помогло ещё больше увеличить давление.
А вот гостям пришлось перестраховываться. После появления Густаво Мантуана и Игоря Дивеева они перестроились на схему с тремя центральными защитниками. При этом покинул поле незаметный Дуран. Зато данный ход позволил нейтрализовать атаки соперника.
Складывалось впечатление, серия пенальти неизбежна. Однако надо же такому произойти, что «Зенит» опять вырвал победу в концовке. Только на прошлой неделе судьбоносным оказался выход Энрике, а теперь — Александра Соболева.
С появлением мощного форварда команда получила возможность хотя бы цепляться за мяч на чужой половине. И он же поставил точку на 79-й минуте. Коллектив с берегов Невы провёл единственную осмысленную атаку за матч и склонил чашу весов на свою сторону. Беликов с левого края выполнил навес в штрафную. Вендел классно развернулся и сделал пас на Мостового. А тот своевременно нашёл Соболева. Наконец, сам нападающий идеально пробил низом под опорную ногу Кукушкину. Этот удар оказался для команды ещё и первым после перерыва.
А Соболев, забив, продемонстрировал некий жест рукой в направлении Семака. По данным «Матч ТВ», он крикнул специалисту: «Я на поле должен быть».
У калининградцев оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но они не создали ни одного момента. Навесы следовали в штрафную Латышонка один за другим, но высокие Дивеев и Нино не оставляли шансов оппонентам.
Таким образом, «Зенит» обыграл «Балтику» во второй раз за пять дней. Но на этот раз продемонстрировал футбол ещё более низкого качества. И с трудом пробился в полуфинал Пути регионов, где сойдётся с победителем противостояния между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо».