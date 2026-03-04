Ричмонд
Мерц и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. Они обсудили войну на Ближнем Востоке, а также урегулирование российско-украинского конфликта.

Источник: Reuters

«Мы хотим тут прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной. Я сказал, что не будет соглашения без участия европейцев», — рассказал Мерц журналистам об обсуждении урегулирования конфликта на Украине (цитата по Reuters).

По словам Фридриха Мерца, Дональд Трамп «лучше понимает, что стоит на кону и какое мнение у европейцев». Как добавил канцлер Германии, в разговоре с президентом США он призвал усилить давление на Россию, а также указал, что Украина не может отказаться от территорий.

Власти Германии не обсуждают отправку немецких военнослужащих на Украину, уточнил Мерц. Он пояснил, что законы Германии позволяют проводить военные операции только в целях обороны страны и обороны НАТО.

