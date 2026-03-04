Финляндия выступила против возвращения российских спортсменов на мировые турниры

Менеджер по коммуникациям Олимпийского комитета Финляндии Кайса Ларйомаа заявила, что они выступают против возвращения российских спортсменов на мировые турниры.
«Ситуация никак не изменилась, поэтому сейчас неподходящее время рассматривать возвращение российских спортсменов», — приводит её слова Sport24.
При этом она отметила, что, если в соревнованиях соперниками выступают россияне в нейтральном статусе, финские спортсмены должны сохранять возможность соревноваться, а решения об участии принимаются на уровне национальных федераций:
«Мы подтверждаем поддержку украинского народа и продолжим совместную работу и диалог с заинтересованными сторонами».
Напомним, что в 2022 году МОК рекомендовал всем спортивным федерациям отстранить атлетов из России от международных соревнований из‑за ситуации на Украине.
На зимнюю Олимпиаду 2026 года было допущено 13 российских атлетов, которые соревновались в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Дегтярёв считает заявление МОК сигналом к скорому снятию санкций с России.