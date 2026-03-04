Ричмонд
Рубио: интенсивность ударов по Ирану вскоре усилится

Рубио заявил о планах усилить военные действия против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о планах усилить военные действия против Ирана. По его словам, в ближайшее время характер операций изменится.

Глава американского внешнеполитического ведомства дал понять, что речь идёт о заметном увеличении масштабов и интенсивности ударов. Он подчеркнул, что корректировка стратегии станет очевидной уже в скором времени.

Как отметил Рубио, изменения ожидаются в течение ближайших часов и дней, что свидетельствует о намерении Вашингтона ускорить развитие военной кампании.

Ранее госдеп Соединённых Штатов рекомендовал гражданам США незамедлительно покинуть более десяти стран на Ближнем Востоке.

