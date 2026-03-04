Макрон заявил, что распорядился передислоцировать авианосец «Шарль де Голль»

Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении в связи с эскалацией на Ближнем Востоке подтвердил, что распорядился передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» вместе с авианосной группой в Средиземное море.
«Я отдал приказ направить авианосец “Шарль де Голль” и его ударную группу в Средиземное море», — сказал политик.
Соответствующие меры, по его словам, позволят обеспечить защиту национальных интересов и безопасность союзников.
Ранее Макрон заявил, что Франция разместила Rafale, ПРО и радары на Ближнем Востоке.
В декабре французский лидер официально подтвердил запуск программы по строительству атомного авианосца нового поколения. Корабль призван заменить действующий флагман французского флота «Шарль де Голль».