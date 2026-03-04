Рубио: Израиль не вынуждал США начать операцию против Ирана

Рубио попросили прокомментировать сделанное им 2 марта заявление, из которого следовало, что США приняли решение об ударе по Ирану, поскольку знали о планах начала операции со стороны Израиля и опасались, что Тегеран ответит на это ударами по американским военным базам в регионе. По версии госсекретаря, США действовали превентивным образом, чтобы предотвратить большее количество жертв. Американские СМИ интерпретировали это заявление фактически как признание того, что США нанесли удар под давлением Израиля.