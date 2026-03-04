Ричмонд
Рубио: Израиль не вынуждал США начать операцию против Ирана

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что американское руководство приняло решение о начале военной операции против Ирана не под давлением Израиля. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами на Капитолийском холме.

Источник: AP 2024

Рубио попросили прокомментировать сделанное им 2 марта заявление, из которого следовало, что США приняли решение об ударе по Ирану, поскольку знали о планах начала операции со стороны Израиля и опасались, что Тегеран ответит на это ударами по американским военным базам в регионе. По версии госсекретаря, США действовали превентивным образом, чтобы предотвратить большее количество жертв. Американские СМИ интерпретировали это заявление фактически как признание того, что США нанесли удар под давлением Израиля.

Отвечая на просьбу журналистов прояснить это заявление, Рубио отрицал, что Израиль вынудил США начать операцию. «Это решение принял президент, — подчеркнул госсекретарь. — Вопрос был лишь в сроках [начала операции], а не наличии или отсутствии намерений».

«Все очень просто — президент принял решение не допустить, чтобы по нам нанесли удар первыми. Мы не потерпим угроз в отношении американских военных. Если вы скажете президенту, что больше людей погибнет и пострадает, если мы не ударим первыми, президент ударит первым, именно это он и сделал», — утверждал Рубио.

