Сирия открыла для полётов два воздушных коридора, ведущих от аэропорта Алеппо до границы с Турцией.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе района полётной информации «Дамаск». Отмечается, что полёты по соответствующим коридорам могут производиться до конца субботы, 7 марта.
Подчёркивается, что остальное воздушное пространство по-прежнему остаётся закрытым для всех прибывающих, отбывающих и следующих транзитом в третьи страны самолётов.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что у России есть чёткий регламент вывоза своих граждан из других стран.
Также сообщалось, что «Аэрофлот» запланировал на 4 марта два вывозных рейса из ОАЭ.