Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирия открыла для полётов два воздушных коридора

Сирия открыла для полётов два воздушных коридора, ведущих от аэропорта Алеппо до границы с Турцией.

Сирия открыла для полётов два воздушных коридора, ведущих от аэропорта Алеппо до границы с Турцией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе района полётной информации «Дамаск». Отмечается, что полёты по соответствующим коридорам могут производиться до конца субботы, 7 марта.

Подчёркивается, что остальное воздушное пространство по-прежнему остаётся закрытым для всех прибывающих, отбывающих и следующих транзитом в третьи страны самолётов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что у России есть чёткий регламент вывоза своих граждан из других стран.

Также сообщалось, что «Аэрофлот» запланировал на 4 марта два вывозных рейса из ОАЭ.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше