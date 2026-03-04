В МИД России объяснили, как ситуация вокруг Ирана влияет на переговоры по Украине

Украинское урегулирование может временно замедлиться из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Дестабилизация обстановки в регионе создает «негативный фон» для договоренностей между Москвой и Киевом. Таким мнением поделился посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в диалоге с «Известиями».
Он считает, что указанные риски касаются США. Сейчас они втянуты в конфликт на Ближнем Востоке, отметил посол.
«Одни и те же люди участвуют в организации переговорного процесса. Разразившийся конфликт на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договоренности», — уточнил Родион Мирошник.
Как подчеркнул военный блогер Юрий Подоляка, запас ракет ПВО у США и союзников будет серьезно истощаться по мере развития конфликта. По его словам, Иран уже обзавелся новыми технологиями для отражения ударов. ВС РФ, в свою очередь, сейчас пытаются «системно вынести газодобычу» и инфраструктуру газовых хранилищ Украины, добавил он.
По мнению журналиста Анатолия Вассермана, слова Ирана о «вратах мести» для США и Израиля не стоит недооценивать. Он считает, что Тегеран обязательно отреагирует на провокации Вашингтона и Тель-Авива.