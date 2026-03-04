В МИД России объяснили, как ситуация вокруг Ирана влияет на переговоры по Украине

Как подчеркнул военный блогер Юрий Подоляка, запас ракет ПВО у США и союзников будет серьезно истощаться по мере развития конфликта. По его словам, Иран уже обзавелся новыми технологиями для отражения ударов. ВС РФ, в свою очередь, сейчас пытаются «системно вынести газодобычу» и инфраструктуру газовых хранилищ Украины, добавил он.