«Довольно быстро». На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иранским войскам удалось в ОАЭ прорвать дронами дорогие системы ПРО и ПВО американского производства, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
«Иранцы нанесли удары как минимум по 27 базам, включая портовые объекты по всему Ближнему Востоку. Война фактически приобрела региональный масштаб. Если посмотреть на такие места, как ОАЭ, то можно увидеть, что очень дешевые дроны сумели победить, по-видимому, одни из самых дорогих в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны и вывели из строя несколько взлетно-посадочных полос и аэропортов», — отметил он.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.