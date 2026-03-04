«Довольно быстро». На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США

«Иранцы нанесли удары как минимум по 27 базам, включая портовые объекты по всему Ближнему Востоку. Война фактически приобрела региональный масштаб. Если посмотреть на такие места, как ОАЭ, то можно увидеть, что очень дешевые дроны сумели победить, по-видимому, одни из самых дорогих в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны и вывели из строя несколько взлетно-посадочных полос и аэропортов», — отметил он.