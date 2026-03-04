Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

Как отметили в ведомстве, самолёт доставит в Россию 117 россиян, которые покинули Иран через наземные пункты пропуска.
«Спецборт МЧС России доставляет 117 граждан России из Азербайджана в Москву, в том числе 54 ребёнка», — говорится в сообщении.
Днём ранее самолёт Ил-76 МЧС России приземлился в Ленкорани.
Также сообщалось, что на фоне ударов США и Израиля по Ирану Азербайджан эвакуировал 131 гражданина России из исламской республики.
