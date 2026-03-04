Пригожин: многие боятся, что российский флаг будет на пьедестале

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил, верит ли, что российских спортсменов скоро вернут на турниры с флагом и гимном.
"Вы знаете, я горд и счастлив, что наши спортсмены, вынуждено выступая от разных стран и государств, при этом занимают первые места. Это лишнее подтверждение тому, что многие боятся, если российский флаг будет на пьедестале.
Политическая атмосфера в мире сегодня оставляет желать лучшего. Посмотрите, какие трагические события происходят сегодня в мире. Пока некоторые люди не удовлетворят свои амбиции — так и будут утюжить всех, понимаете. Вариантов других нет, к сожалению", — приводит его слова Metaratings.
На прошедших зимних Олимпийских играх выступали 13 российских атлетов. Все они соревновались в нейтральном статусе.
Ранее Финляндия выступила против возвращения российских спортсменов на мировые турниры.