Пригожин: многие боятся, что российский флаг будет на пьедестале

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил, верит ли, что российских спортсменов скоро вернут на турниры с флагом и гимном.

"Вы знаете, я горд и счастлив, что наши спортсмены, вынуждено выступая от разных стран и государств, при этом занимают первые места. Это лишнее подтверждение тому, что многие боятся, если российский флаг будет на пьедестале.

Политическая атмосфера в мире сегодня оставляет желать лучшего. Посмотрите, какие трагические события происходят сегодня в мире. Пока некоторые люди не удовлетворят свои амбиции — так и будут утюжить всех, понимаете. Вариантов других нет, к сожалению", — приводит его слова Metaratings.

На прошедших зимних Олимпийских играх выступали 13 российских атлетов. Все они соревновались в нейтральном статусе.

Ранее Финляндия выступила против возвращения российских спортсменов на мировые турниры.