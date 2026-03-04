Ричмонд
NewsNation: арабские страны предупреждали США о вероятности ввода войск в Иран

Ближневосточный чиновник отметил, что вторжение в Ирак показалось бы «прогулкой в саду» по сравнению с иранским конфликтом, сообщил журналист телеканала Келли Мейер.

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Союзные Вашингтону арабские страны предупреждали США, что в случае начала военных действий может потребоваться ввод войск в Иран, и операция затянется. Об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источник.

«Ближневосточный чиновник сказал мне, что арабские союзники предупреждали США накануне атак, что если они начнут военные действия, вероятен сценарий, при котором США потребуется направить [в Иран] военных и операция затянется. Чиновник добавил, что по сравнению с Ираном [вторжение в] Ирак показалось бы “прогулкой в саду”, — написала она в X.

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США пока не планируют проведение наземной операции в Иране, но президент Соединенных Штатов не исключает этого варианта развития событий для достижения поставленных целей.

