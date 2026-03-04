NewsNation: арабские страны предупреждали США о вероятности ввода войск в Иран

«Ближневосточный чиновник сказал мне, что арабские союзники предупреждали США накануне атак, что если они начнут военные действия, вероятен сценарий, при котором США потребуется направить [в Иран] военных и операция затянется. Чиновник добавил, что по сравнению с Ираном [вторжение в] Ирак показалось бы “прогулкой в саду”, — написала она в X.