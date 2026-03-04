Мерц: Евросоюз не примет соглашение по Украине, заключенное без его согласия

28 февраля Фридрих Мерц назвал перемирие в зоне боевых действий на Украине предварительным условием для начала мирных переговоров с РФ. По его словам, он готов к диалогу с Москвой, но считает такие переговоры «бессмысленными», так как ВС России продолжают наступление на Украине.