Мерц: Евросоюз не примет соглашение по Украине, заключенное без его согласия

Европейцы не готовы принять соглашение по Украине без их участия. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на переговорах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. При обсуждении украинского конфликта с американским лидером он высказался за усиление давления на Россию.

— Мы хотим прийти к решениям, но к таким решениям, которые включают европейцев. Мы не готовы принимать соглашение, которое заключат через наши головы, — заявил немецкий лидер журналистам по итогам переговоров в Белом доме.

По его мнению, РФ будет готова идти на уступки, только если США усилят давление на нее.

— Я высказался за расширение переговоров между Соединенными Штатами, Украиной и Россией с участием европейцев, — добавил Мерц, передает ТАСС.

28 февраля Фридрих Мерц назвал перемирие в зоне боевых действий на Украине предварительным условием для начала мирных переговоров с РФ. По его словам, он готов к диалогу с Москвой, но считает такие переговоры «бессмысленными», так как ВС России продолжают наступление на Украине.

