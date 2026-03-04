Гросси: МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия, но было обеспокоено

Ранее сообщалось, что на переговорах в начале 2025 года Иран заявлял США, что контролирует 460 кг урана, обогащённого до 60%, и осознаёт, что этого объёма достаточно для создания 11 ядерных боезарядов. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что делегация Ирана гордилась тем, что смогла обойти протоколы контроля и достичь такого уровня.