Косачев: конфликт на Ближнем Востоке будет иметь затяжной характер

«Этот конфликт будет иметь затяжной характер. Даже когда прекратится горячая фаза, понятно, что она прекратится — я надеюсь, во всяком случае, на это — достаточно быстро, потому что военные возможности сторон не безграничны, но это не будет означать завершение конфликта. И будут продолжаться действия, я уверен, на взаимной основе, сдерживания угроз каких-то экстремистских, вплоть до террористических акций — от этого никто не гарантирован и не защищен. Это вызывает у меня глубочайшую тревогу», — сказал сенатор.