Косачев: конфликт на Ближнем Востоке будет иметь затяжной характер

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прекращение «горячей фазы» конфликта на Ближнем Востоке не будет означать его завершение. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Этот конфликт будет иметь затяжной характер. Даже когда прекратится горячая фаза, понятно, что она прекратится — я надеюсь, во всяком случае, на это — достаточно быстро, потому что военные возможности сторон не безграничны, но это не будет означать завершение конфликта. И будут продолжаться действия, я уверен, на взаимной основе, сдерживания угроз каких-то экстремистских, вплоть до террористических акций — от этого никто не гарантирован и не защищен. Это вызывает у меня глубочайшую тревогу», — сказал сенатор.
Ситуация на Ближнем Востоке, по словам Косачева, чрезвычайная и не имеет прямых аналогов в прошлом. «Уничтожено все высшее руководство суверенной страны, причем страны, где политическим строем является строй теократический, где очень сильна власть духовных лидеров, и в этой ситуации их гибель и очевидное превращение их в мучеников возбуждает эмоции — речь уже не просто о каких-то решениях, которые диктуются политической целесообразностью, но и о поступках, которыми будут управлять эмоции», — сказал он.