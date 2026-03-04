Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР утверждает, что нанес удары по зданию Минобороны Израиля и военным объектам

РАБАТ, 4 марта. /ТАСС/. Иранские силы атаковали здание Министерства обороны Израиля, военные объекты в Тель-Авиве и Петах-Тикве, а также несколько военных центров в Западной Галилее. С таким утверждением выступил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).

Источник: Reuters

«КСИР нанес удары с воздуха по зданиям министерства обороны [Израиля] в квартале Кирья, а также по военным объектам в Тель-Авиве и Петах-Тикве», — говорится в заявлении КСИР, которое процитировал телеканал Al Jazeera. Кроме того, как указывает КСИР, Иран атаковал «несколько военных центров в Западной Галилее и объекты военной инфраструктуры в городе Бней-Брак», расположенном близ Тель-Авива.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше