КСИР утверждает, что нанес удары по зданию Минобороны Израиля и военным объектам

«КСИР нанес удары с воздуха по зданиям министерства обороны [Израиля] в квартале Кирья, а также по военным объектам в Тель-Авиве и Петах-Тикве», — говорится в заявлении КСИР, которое процитировал телеканал Al Jazeera. Кроме того, как указывает КСИР, Иран атаковал «несколько военных центров в Западной Галилее и объекты военной инфраструктуры в городе Бней-Брак», расположенном близ Тель-Авива.
