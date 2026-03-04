Маркировка за три дня заблокировала продажу 190 тысяч упаковок корма для питомцев

После введения в России с 1 марта маркировки «Честный знак» была предотвращена продажа 190 тыс. упаковок корма для домашних животных.
Об этом свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) (оператор системы маркировки «Честный знак»), передаёт РИА Новости.
Уточняется, что почти треть соответствующего корма была просрочена, а две трети имели признаки контрафакта, который недобросовестные продавцы пытались выдать за легальный товар.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее рассказал, что неправильное хранение сухого корма может навредить здоровью собаки.
Специалист Григорий Балагуров между тем посоветовал не кормить домашних питомцев со стола.